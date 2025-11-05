Atelier nature De la fleur au miel Obernai

Pôle culturel, cour Athic Obernai Bas-Rhin

Apprenez d’où vient le miel et découvrez le mode de vie des abeilles et l’importance de leur préservation pour la sauvegarde de la biodiversité. Avec Serge Blanchet, apiculteur. Pour tous publics. Réservation conseillée. .

Pôle culturel, cour Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 18 20 mediatheque@obernai.fr

English :

Learn where honey comes from and discover how bees live, and the importance of preserving them to safeguard biodiversity. With Serge Blanchet, beekeeper. For all ages.

German :

Erfahren Sie, woher der Honig kommt und lernen Sie die Lebensweise der Bienen und die Bedeutung ihrer Erhaltung für den Schutz der Artenvielfalt kennen. Mit Serge Blanchet, Imker. Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Scoprire l’origine del miele e scoprire come vivono le api e l’importanza di preservarle per proteggere la biodiversità. Con Serge Blanchet, apicoltore. Adatto a tutte le età.

Espanol :

Averigüe de dónde procede la miel y descubra cómo viven las abejas y la importancia de conservarlas para proteger la biodiversidad. Con Serge Blanchet, apicultor. Apto para todas las edades.

