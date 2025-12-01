Atelier nature de Noël Maison de la Baie d’Audierne Tréguennec
Atelier nature de Noël
Maison de la Baie d’Audierne 65 route de Saint-Vio Tréguennec Finistère
Début : 2025-12-23 14:00:00
fin : 2025-12-23 16:00:00
2025-12-23
Quoi de mieux qu’un bol d’air en famille, autour de Maison de la baie d’Audierne, à la veille des fêtes ?
Au cours d’une balade de 2 km, chacun pourra expérimenter son habilité à fabriquer des jeux et jouets buissonniers, comme un clin d’œil à nos aïeux qui les ont inventés, en ce temps où le Père Noël était moins généreux qu’aujourd’hui. Les cadeaux que la nature nous offre sont partout ! Il suffit d’ouvrir les yeux et les oreilles !
Inscription préalable indispensable par téléphone. .
Maison de la Baie d’Audierne 65 route de Saint-Vio Tréguennec 29720 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99
