Atelier nature de Noël Maison de la Baie d’Audierne Tréguennec

Atelier nature de Noël

Maison de la Baie d’Audierne 65 route de Saint-Vio Tréguennec Finistère

Début : 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-23 16:00:00

2025-12-23

Quoi de mieux qu’un bol d’air en famille, autour de Maison de la baie d’Audierne, à la veille des fêtes ?

Au cours d’une balade de 2 km, chacun pourra expérimenter son habilité à fabriquer des jeux et jouets buissonniers, comme un clin d’œil à nos aïeux qui les ont inventés, en ce temps où le Père Noël était moins généreux qu’aujourd’hui. Les cadeaux que la nature nous offre sont partout ! Il suffit d’ouvrir les yeux et les oreilles !

Inscription préalable indispensable par téléphone. .

