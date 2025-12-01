Atelier nature du Nouvel An Maison de la Baie d’Audierne Tréguennec
Maison de la Baie d’Audierne 65 route de Saint-Vio Tréguennec Finistère
Quoi de mieux qu’un bol d’air en famille, autour de la Maison de la baie d’Audierne, entre les fêtes ?
Au cours d’une balade de 2 km, chacun pourra expérimenter son habilité à fabriquer des jeux et jouets buissonniers, comme un clin d’œil à nos aïeux qui les ont inventés, en ce temps où le Père Noël était moins généreux qu’aujourd’hui. Les cadeaux que la nature nous offre sont partout ! Il suffit d’ouvrir les yeux et les oreilles !
Inscription préalable indispensable par téléphone. .
