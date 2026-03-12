Atelier nature en famille – Association Theraherba Ile clémentine, sainte luce sur loire Sainte-Luce-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-15 14:00 – 15:30

Gratuit : non 10 € par duo / 5 € personne supplémentaire 10 € par duo, 5 € par personne supplémentaire Sur inscription : 06 50 23 33 10 – laury.theraherba@gmail.com En famille, Jeune Public

Au programme :- Découverte de la nature,- Jeux et activités ludiques,- Moments de partage parents-enfants,- Observation, exploration et détente. Pourquoi être dehors ensemble ?Pour les enfants :- Développer la curiosité et l’imaginaire,- Bouger, courir, explorer librement,- Renforcer la confiance et l’autonomie. Pour les adultes :- Réduire le stress et se ressourcer,- Prendre l’air, ralentir, se reconnecter,- Partager un moment de qualité en famille. Le plaisir d’être dehors ça se cultive !

Ile clémentine, sainte luce sur loire Sainte-Luce-sur-Loire 44980

06 50 23 33 10 https://www.facebook.com/terra.herba



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