Atelier nature en famille – Association Theraherba, Ile clémentine, sainte luce sur loire, Sainte-Luce-sur-Loire

Atelier nature en famille – Association Theraherba 15 avril et 20 mai Ile clémentine, sainte luce sur loire Loire-Atlantique

10 € par duo / 5 € personne supplémentaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T15:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T15:30:00+02:00

Au programme :

– Découverte de la nature,

– Jeux et activités ludiques,

– Moments de partage parents-enfants,

– Observation, exploration et détente.

Pourquoi être dehors ensemble ?

Pour les enfants :

– Développer la curiosité et l’imaginaire,

– Bouger, courir, explorer librement,

– Renforcer la confiance et l’autonomie.

Pour les adultes :

– Réduire le stress et se ressourcer,

– Prendre l’air, ralentir, se reconnecter,

– Partager un moment de qualité en famille.

Le plaisir d’être dehors ça se cultive !

Ile clémentine, sainte luce sur loire Allée robert cheval Sainte-Luce-sur-Loire 44980 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « laury.terraherba@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 50 23 33 10 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/terra.herba »}]

Au printemps à Sainte-Luce : en famille profitons des bienfaits de la nature. Parents-enfants Atelier famille