Atelier nature en famille – Association Theraherba, Ile clémentine, sainte luce sur loire, Sainte-Luce-sur-Loire
Atelier nature en famille – Association Theraherba, Ile clémentine, sainte luce sur loire, Sainte-Luce-sur-Loire mercredi 15 avril 2026.
Atelier nature en famille – Association Theraherba 15 avril et 20 mai Ile clémentine, sainte luce sur loire Loire-Atlantique
10 € par duo / 5 € personne supplémentaire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T14:00:00+02:00 – 2026-04-15T15:30:00+02:00
Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T15:30:00+02:00
Au programme :
– Découverte de la nature,
– Jeux et activités ludiques,
– Moments de partage parents-enfants,
– Observation, exploration et détente.
Pourquoi être dehors ensemble ?
Pour les enfants :
– Développer la curiosité et l’imaginaire,
– Bouger, courir, explorer librement,
– Renforcer la confiance et l’autonomie.
Pour les adultes :
– Réduire le stress et se ressourcer,
– Prendre l’air, ralentir, se reconnecter,
– Partager un moment de qualité en famille.
Le plaisir d’être dehors ça se cultive !
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Au printemps à Sainte-Luce : en famille profitons des bienfaits de la nature. Parents-enfants Atelier famille
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