Atelier Nature en Gravure Exposition 1925 Musée des Beaux-Arts de Nancy Nancy

Atelier Nature en Gravure Exposition 1925

Musée des Beaux-Arts de Nancy 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 12:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Dans l’effervescence de l’entre-deux-guerres, le motif traditionnel de la flore embrasse la modernité. Appréciez la pureté des lignes, la sobriété des couleurs unies et les formes stylisées, soigneusement ordonnées et équilibrées sur les pièces de l’exposition Nancy 1925. Une expérience de la vie moderne. Inspirée par cette esthétique, la réinterprétation des fleurs et feuillages à travers la gravure en taille d’épargne offre une initiation à la création d’estampes, mêlant simplicité, contraste et liberté expressive.

A partir de 16 ans.

Réservation en ligne.

English :

In the effervescence of the interwar years, the traditional motif of flora embraced modernity. Appreciate the purity of line, the sobriety of solid colors and the stylized forms, carefully ordered and balanced on the pieces in the Nancy 1925 exhibition. An experience of modern life. Inspired by this aesthetic, the reinterpretation of flowers and foliage through etching offers an introduction to printmaking, combining simplicity, contrast and expressive freedom.

From 16 years old.

Book online.

German :

In der hektischen Zeit zwischen den beiden Weltkriegen umarmte das traditionelle Motiv der Flora die Moderne. Genießen Sie die klaren Linien, die nüchternen Unifarben und die stilisierten Formen, die auf den Stücken der Ausstellung Nancy 1925 sorgfältig geordnet und ausbalanciert sind. Eine Erfahrung des modernen Lebens. Inspiriert von dieser Ästhetik bietet die Neuinterpretation von Blumen und Blättern durch Radierungen eine Einführung in die Herstellung von Drucken, die Einfachheit, Kontraste und expressive Freiheit miteinander verbinden.

Ab 16 Jahren.

Online-Reservierung.

Italiano :

Nell’effervescenza degli anni tra le due guerre, il motivo tradizionale della flora abbraccia la modernità. Apprezzate la purezza delle linee, la sobrietà dei colori solidi e le forme stilizzate, accuratamente ordinate ed equilibrate nei pezzi della mostra di Nancy 1925. Un’esperienza di vita moderna. Ispirata a questa estetica, la reinterpretazione di fiori e fogliame attraverso l’incisione calcografica offre un’introduzione alla stampa, combinando semplicità, contrasto e libertà espressiva.

Età minima 16 anni.

Prenota online.

Espanol :

En la efervescencia de los años de entreguerras, el motivo tradicional de la flora abraza la modernidad. Aprecie la pureza de las líneas, la sobriedad de los colores sólidos y las formas estilizadas, cuidadosamente ordenadas y equilibradas en las piezas de la exposición Nancy 1925. Una experiencia de vida moderna. Inspirada en esta estética, la reinterpretación de flores y follaje a través del grabado calcográfico ofrece una introducción al grabado, combinando simplicidad, contraste y libertad expresiva.

Edad mínima 16 años.

Reserva en línea.

