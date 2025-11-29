ATELIER NATURE ENFANTS & PARENTS Saint-Mars-du-Désert

ATELIER NATURE ENFANTS & PARENTS

17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Début : 2025-11-29 15:30:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

2025-11-29

Un moment privilégié en nature

Élodie et Marie vous proposent de venir vivre un moment privilégié en nature autour d’activités d’exploration et de création.

Ateliers organisé par l’association Tiers Lieu .

17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire tiers-lieux@saintmarsdudesert.fr

English :

A special moment in nature

German :

Ein besonderer Moment in der Natur

Italiano :

Un momento speciale nella natura

Espanol :

Un momento especial en la naturaleza

