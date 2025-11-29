ATELIER NATURE ENFANTS & PARENTS Saint-Mars-du-Désert
ATELIER NATURE ENFANTS & PARENTS
17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Tarif : – – 2 EUR
Début : 2025-11-29 15:30:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
2025-11-29
Un moment privilégié en nature
Élodie et Marie vous proposent de venir vivre un moment privilégié en nature autour d’activités d’exploration et de création.
Ateliers organisé par l’association Tiers Lieu .
17 Rue du 3 Aout 1944 Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire tiers-lieux@saintmarsdudesert.fr
English :
A special moment in nature
German :
Ein besonderer Moment in der Natur
Italiano :
Un momento speciale nella natura
Espanol :
Un momento especial en la naturaleza
