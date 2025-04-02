Atelier nature et création pour enfants les mercredis de 9h15 à 10h45 Rue du Château Arcy-sur-Cure

Atelier nature et création pour enfants les mercredis de 9h15 à 10h45

Rue du Château La Compagnie L Aime en Terre Arcy-sur-Cure Yonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 09:15:00

fin : 2025-11-26 10:45:00

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-12 2025-11-19 2025-11-26 2025-12-03 2025-12-10 2025-12-17

On a moins peur de ce que l’on connaît. Voici un adage que nous aimons à répéter. Lorsque certains enfants de notre connaissance n’ont pas voulu s’asseoir dans l’herbe, lors de spectacles, “parce qu’il y a des bêtes et que je les déteste…”, nous avons pris le temps de leur demander ce qui les repoussait ainsi.

Est née alors l’envie de leur faire découvrir les beautés et les supers-pouvoirs des cloportes, escargots et autres vers de terre. Au fur et à mesure, nous nous sommes formées avec des naturalistes, des amoureux des lézards et autres grenouilles puis des “pisteurs” afin de découvrir les traces des animaux. Avec des formations avec éveil et nature et les CPN ainsi que des herbalistes, nous avons étendu nos connaissances. Fortes de notre expérience de la pédagogie de part nos formations de comédienne, musicienne intervenante et professeure de théâtre, nous avons créé des spectacles qui allient balade botanique et contes.

Désormais, nous mettons en place un moment privilégié avec les enfants dans la nature afin qu’il la rencontre à travers des jeux, des histoires mais aussi des découvertes scientifiques et historiques et surtout ludiques. Arrive alors notre deuxième adage on protège ce que l’on connaît. Les enfants vont découvrir la nature, jouer avec les parfums, créer un jeu de memory avec des feuilles choisies au hasard dont ils vont découvrir le nom, appréhender leur territoire. Par exemple au printemps, sur plusieurs séances, ils vont découvrir les différents types de nids en fonction des oiseaux, faire une chasse au trésor pour repérer le plus de nids, écouter les chants d’oiseaux, connaître leur déplacement en fonction des saisons et enfin, créer un nichoir à ramener chez soi avec des instructions d’installation. .

Rue du Château La Compagnie L Aime en Terre Arcy-sur-Cure 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 86 02 63 cielaimeenterre@yahoo.fr

