Atelier Nature et jeux Plaisirs et vitamines Obernai

Atelier Nature et jeux Plaisirs et vitamines

Pôle culturel, cour Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mardi 2025-10-28 14:00:00

fin : 2025-10-28 15:30:00

2025-10-28

Venez découvrir l’exposition jeunesse « Plaisir et vitamines » à travers des jeux sur la thématique des fruits et légumes et de l’équilibre alimentaire. Pour enfants de 7 à 11 ans, sur réservation.

Pour enfants de 7 à 11 ans, sur réservation. Avec l’équipe de la Médiathèque. .

Pôle culturel, cour Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 18 20 mediatheque@obernai.fr

English :

Come and discover the « Plaisir et vitamines » children’s exhibition, with games on the theme of fruit and vegetables and a balanced diet. For children aged 7 to 11, on reservation.

German :

Entdecken Sie die Jugendausstellung « Plaisir et vitamines » anhand von Spielen zum Thema Obst und Gemüse und ausgewogene Ernährung. Für Kinder von 7 bis 11 Jahren, nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Venite a scoprire la mostra per bambini « Plaisir et vitamines » con giochi sul tema della frutta e della verdura e di un’alimentazione equilibrata. Per bambini dai 7 agli 11 anni, prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Venga a descubrir la exposición infantil « Plaisir et vitamines » con juegos sobre el tema de las frutas y verduras y una alimentación equilibrada. Para niños de 7 a 11 años, previa reserva.

