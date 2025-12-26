Date et horaire de début et de fin : 2026-01-18 15:00 – 16:30

Gratuit : non Sur inscription uniquement (jauge limitée à 8 personnes) au plus tard le samedi 17 janvier Tout public

Voici une formule en intérieur qui arrive à point nommé pour continuer à s’émerveiller de la diversité végétale au chaud !???? Venez tester vos sens en explorant le monde végétal dans toute sa richesse sensorielle et sa diversité, grâce à des jeux sensoriels qui nous permettront aussi d’évoquer les différents usages des plantes et considérer leurs rôles essentiels dans notre quotidien.Une expérience collective et individuelle, favorisant l’échange et la détente et qui s’achèvera par une dégustation de boisson végétale. Sur inscription (jauge limitée)? Durée : 1h30? Public : adultes – jeunes à partir de 12 ans ? Tarifs : 15€ / Duo : 12€/pers / Étudiants et carte blanche : 8€+ Réductions pour les associations partenaires (Comptoir des alouettes, association des habitants de Chantenay, Style Alpaga… et la vôtre ?)• Paiement sur place et prépaiement???? Bons cadeau disponible > Retrouvez l’agenda des balades et ateliers sur www.lesbaladedolivia.fr et facebook/BaladesOlivia

Le Do it bar, Nantes 44100

0679818516



