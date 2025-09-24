Atelier nature | Fête du hérisson Thiverny

Atelier nature | Fête du hérisson Thiverny mercredi 24 septembre 2025.

Atelier nature | Fête du hérisson

8 Place Roger Salengro Thiverny Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24 15:00:00

fin : 2025-09-24 17:00:00

Date(s) :

2025-09-24

Suivez le chemin de la plus célèbre boule de pics!

En famille, à travers de petits ateliers, percez les secrets de la vie du Hérisson d’Europe et comment l’accueillir et lui faire une place de choix dans nos jardins.

Mercredi 24 septembre de 15h à 17h

Public: Famille (dès 6 ans)

Durée: 2h

Gratuit, inscription obligatoire par mail: decouverte@picardie-nature.org

ou au 06.56.71.02.03

Rdv à la bibliothèque de Thiverny

8, Place Roger Salengro 60160 Thiverny.

8 Place Roger Salengro Thiverny 60160 Oise Hauts-de-France +33 3 75 19 01 70 bienvenue@creilsudoise-tourisme.fr

English :

Follow the path of the most famous ball of woodpeckers!

With your family, take part in a series of small workshops to discover the secrets of the European hedgehog’s life and how to welcome it into our gardens.

Wednesday, September 24, 3pm to 5pm

Public: Family (from 6 years old)

Duration: 2 hours

Free, registration required: by e-mail: decouverte@picardie-nature.org

or call 06.56.71.02.03

Meet at Thiverny library

8, Place Roger Salengro 60160 Thiverny.

German :

Folgen Sie dem Weg des berühmtesten aller Stachelbälle!

Entdecken Sie mit Ihrer Familie in kleinen Workshops die Geheimnisse des Lebens des Europäischen Igels und erfahren Sie, wie Sie ihn willkommen heißen und ihm einen Ehrenplatz in unseren Gärten verschaffen können.

Mittwoch, 24. September, 15.00 bis 17.00 Uhr

Publikum: Familie (ab 6 Jahren)

Dauer: 2 Stunden

Kostenlos, Anmeldung erforderlich: per E-Mail: decouverte@picardie-nature.org

oder unter 06.56.71.02.03

Treffpunkt in der Bibliothek von Thiverny

8, Place Roger Salengro 60160 Thiverny.

Italiano :

Seguite il percorso del più famoso dei picchi!

Con la vostra famiglia, partecipate a una serie di piccoli laboratori per scoprire i segreti della vita del riccio europeo e come accoglierlo e dargli un posto speciale nei nostri giardini.

Mercoledì 24 settembre dalle 15.00 alle 17.00

Pubblico: famiglie (a partire da 6 anni)

Durata: 2 ore

Gratuito, iscrizione obbligatoria: via e-mail: decouverte@picardie-nature.org

o al numero 06.56.71.02.03

Appuntamento alla biblioteca di Thiverny

8, Place Roger Salengro 60160 Thiverny.

Espanol :

¡Siga el camino de la bola más famosa de los pájaros carpinteros!

Participe en familia en una serie de pequeños talleres para descubrir los secretos de la vida del erizo europeo y cómo acogerlo y darle un lugar especial en nuestros jardines.

Miércoles 24 de septiembre de 15:00 a 17:00

Público: familiar (a partir de 6 años)

Duración: 2 horas

Gratuito, inscripción obligatoria: por correo electrónico: decouverte@picardie-nature.org

o en el 06.56.71.02.03

Cita en la biblioteca de Thiverny

8, Place Roger Salengro 60160 Thiverny.

