Atelier nature Frazé
Atelier nature Frazé jeudi 19 février 2026.
Atelier nature
Frazé Eure-et-Loir
Début : 2026-02-19 10:30:00
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Découverte et observations des oiseaux de nos villes et nos jardins.Familles
Initiation à l’utilisation de jumelles. Réalisation de boules de graisse pour oiseaux.
Dès 4 ans (accompagné). Places limitées. Vêtements adaptés. .
Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34
English :
Discover and observe the birds of our cities and gardens.
