Atelier nature Frazé

Début : 2026-02-19 10:30:00

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Découverte et observations des oiseaux de nos villes et nos jardins.Familles

Initiation à l’utilisation de jumelles. Réalisation de boules de graisse pour oiseaux.

Dès 4 ans (accompagné). Places limitées. Vêtements adaptés. .

Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34

English :

Discover and observe the birds of our cities and gardens.

