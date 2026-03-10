Atelier nature & jardin pour enfants

19 le Pâquis des Cailles Basse-sur-le-Rupt Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-07 14:30:00

fin : 2026-04-15 16:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-18 2026-04-21 2026-04-28

Les ateliers d’éco-jardinage invitent les enfants de 3 à 12 ans accompagnés d’un adulte à découvrir le monde du potager au fil des saisons. À travers des observations, des échanges et une activité manuelle, petits et grands explorent la diversité des plantes et des animaux du jardin. Un moment convivial pour apprendre, créer et partager une activité nature ensemble, loin des écrans.. Atelier d’1h30, animation en salle, sur réservationEnfants

20 .

19 le Pâquis des Cailles Basse-sur-le-Rupt 88120 Vosges Grand Est +33 6 79 43 30 20 contact@espritperma.fr

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English :

Eco-gardening workshops invite children aged 3 to 12, accompanied by an adult, to discover the world of the vegetable garden through the seasons. Through observation, discussion and hands-on activities, young and old alike explore the diversity of plants and animals in the garden. A convivial moment to learn, create and share a nature activity together, away from screens… 1h30 workshop, indoor activity, booking required

L’événement Atelier nature & jardin pour enfants Basse-sur-le-Rupt a été mis à jour le 2026-03-10 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES