ATELIER NATURE LE DESMAN DES PYRÉNÉES Le Boulou

ATELIER NATURE LE DESMAN DES PYRÉNÉES

4 Rue Arago Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 14:30:00

fin : 2026-04-20

Date(s) :

2026-04-20

Atelier adultes et enfants à partir de 6 ans. Tarif 5€/pers.

Présenté par l’association SOURS.

Découverte du Desman des Pyrénées, espèce emblématique de nos cours d’eau. Observation de la ripisylve et de la microfaune aquatique.

Réservation obligatoire au 04 68 87 50 10 ou contact@mem-leboulou.fr

.

4 Rue Arago Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 50 10 contact@mem-leboulou.fr

English :

Workshop for adults and children aged 6 and over. Price 5?/pers.

Presented by the SOURS association.

Discover the Pyrenean Desman, an emblematic species of our waterways. Observation of riparian vegetation and aquatic microfauna.

Booking essential on 04 68 87 50 10 or contact@mem-leboulou.fr

