Atelier nature Les animaux nocturnes Kergroadès Brélès

Kergroadès Château de Kergroadez Brélès Finistère

Début : 2025-10-28 14:00:00

fin : 2025-10-28 15:00:00

2025-10-28

Chouettes, hiboux et chauve-souris n’auront plus de secrets pour vous après cet atelier sur les animaux de la nuit.

Au programme, jeux de plateaux, reconnaissance et fouilles de pelotes, de quoi plaire aux petits et grands passionnés. .

Kergroadès Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40

