Atelier nature Les oiseaux en hiver, fabrication de cône de graines Maison de Village d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc

Atelier nature Les oiseaux en hiver, fabrication de cône de graines
Maison de Village d'Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-12-30 14:00:00
fin : 2025-12-30 16:30:00
2025-12-30
A partir de nos connaissances des oiseaux, comment et pourquoi pouvons nous les aider à passer l’hiver ?
Maison de Village d’Argentière 101 rte du village Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84
English :
Using our knowledge of birds, how and why can we help them get through the winter?
