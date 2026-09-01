Atelier nature maman bébé Jumilhac-le-Grand
mercredi 23 septembre 2026 · Jumilhac-le-Grand
Informations pratiques
Jumilhac-le-Grand
Atelier nature maman bébé
Jumilhac-le-Grand Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 10:00:00
fin : 2026-09-23 12:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Animation en nature à destination des mamans et de leur bébé en portage.
Animation en nature à destination des mamans et de leur bébé en portage.
Temps de connexion avec votre bébé, avec d’autres mamans et avec la Nature
L’intention est de passer un moment doux et connectant.
Avec une petite collation partagée .
Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 47 07 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier nature maman bébé
Outdoor activities for moms and their babies in baby carriers.
L’événement Atelier nature maman bébé Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-09-11 par Isle-Auvézère
À voir aussi à Jumilhac-le-Grand (Dordogne)
- Concert pour la Ligue contre le cancer La Perdicie Jumilhac-le-Grand 18 septembre 2026
- Marché d’automne Jumilhac-le-Grand 20 septembre 2026
- Balade ornitho Jumilhac-le-Grand 26 septembre 2026
- Atelier de méditation de pleine conscience Bibliothèque Jumilhac-le-Grand 13 octobre 2026
- Atelier Halloween / Escape game Bibliothèque Jumilhac-le-Grand 23 octobre 2026