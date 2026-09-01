Informations pratiques

Jumilhac-le-Grand

Atelier nature maman bébé

Jumilhac-le-Grand Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 10:00:00

fin : 2026-09-23 12:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Animation en nature à destination des mamans et de leur bébé en portage.

Animation en nature à destination des mamans et de leur bébé en portage.

Temps de connexion avec votre bébé, avec d’autres mamans et avec la Nature

L’intention est de passer un moment doux et connectant.

Avec une petite collation partagée .

Jumilhac-le-Grand 24630 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 47 07 75

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English : Atelier nature maman bébé

Outdoor activities for moms and their babies in baby carriers.

L’événement Atelier nature maman bébé Jumilhac-le-Grand a été mis à jour le 2026-09-11 par Isle-Auvézère