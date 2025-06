Atelier Nature – L’Arche de l’Aulagnier Mazet-Saint-Voy 4 juillet 2025 14:30

Haute-Loire

L'Arche de l'Aulagnier 815 route du Lignon Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Goûter compris

Début : Vendredi 2025-07-04 14:30:00

fin : 2025-08-29 17:00:00

2025-07-04

Activité manuelle, découverte des animaux et de la nature et goûter avec Florence.

L’Arche de l’Aulagnier 815 route du Lignon

Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 23 36 80

English :

Manual activity, discovery of animals and nature and snack with Florence.

German :

Basteln, Tiere und Natur entdecken und Snacks mit Florence.

Italiano :

Attività manuali, scoperta degli animali e della natura e merenda con Firenze.

Espanol :

Actividades manuales, descubrimiento de los animales y la naturaleza y merienda con Florence.

L’événement Atelier Nature Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2025-06-14 par Office de Tourisme du Haut-Lignon