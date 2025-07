Atelier nature Mégrit

Mégrit Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-31 10:30:00

fin : 2025-07-31 17:00:00

2025-07-31

Le programme varie suivant les stages traces et pistes, cabanes, jeux buissonniers, land’art, observation et connaissance de la faune et de la flore, expérimentations, grands jeux nature, orientation, balades nature, soins et nourrissage des animaux, jardinage, cuisine sauvage…Tout est possible.

Prévoir le pique-nique .

Mégrit 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 44 80 37 22

