Atelier nature Nichoirs à Hirondelles Saint-Brisson

Préparons-nous à accueillir les hirondelles et le printemps ! Voltigeuses émérites, à la fois grandes voyageuses et fabuleuses architectes, venez découvrir ces oiseaux migrateurs et leur mode de vie. Apprenez à reconnaître les différentes espèces qui nichent sur nos fenêtres et dans nos maisons, et construisez de vos mains un nichoir à hirondelles.

️ de 14h00 à 16h00

conseillé à partir de 6 ans

️ Gratuit

Prévoir des vêtements salissants adaptés aux activités manuelles.

Inscription obligatoire par ce formulaire, ou bien

✉ contact@parcdumorvan.org

☎ 03 86 78 79 57

️ Le lieux de rendez-vous exacte vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription. .

