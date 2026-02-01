Atelier nature Nichoirs à Hirondelles Saint-Brisson
Atelier nature Nichoirs à Hirondelles
Gratuit
Début : 2026-02-20 14:00:00
fin : 2026-02-20 16:00:00
2026-02-20
Préparons-nous à accueillir les hirondelles et le printemps ! Voltigeuses émérites, à la fois grandes voyageuses et fabuleuses architectes, venez découvrir ces oiseaux migrateurs et leur mode de vie. Apprenez à reconnaître les différentes espèces qui nichent sur nos fenêtres et dans nos maisons, et construisez de vos mains un nichoir à hirondelles.
️ de 14h00 à 16h00
conseillé à partir de 6 ans
️ Gratuit
Prévoir des vêtements salissants adaptés aux activités manuelles.
Inscription obligatoire par ce formulaire, ou bien
✉ contact@parcdumorvan.org
☎ 03 86 78 79 57
https://partage.parcdumorvan.org/index.php/apps/forms/s/xDpp7z3NWkQELcPWQzeTBFA8
️ Le lieux de rendez-vous exacte vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription. .
