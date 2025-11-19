Atelier nature pour les enfants Pau

Atelier nature pour les enfants

Chemin de la Forêt Bastard Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-11-19

Les mercredis, la forêt devient un terrain d’aventure ! En groupe, les enfants explorent la nature en s’amusant grâce à des activités aussi ludiques que variées. .

Chemin de la Forêt Bastard Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 92 78 74 contact@hortensenature.com

