Atelier nature pour les enfants Pau
Atelier nature pour les enfants Pau mercredi 19 novembre 2025.
Atelier nature pour les enfants
Chemin de la Forêt Bastard Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-11-19
Les mercredis, la forêt devient un terrain d’aventure ! En groupe, les enfants explorent la nature en s’amusant grâce à des activités aussi ludiques que variées. .
Chemin de la Forêt Bastard Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 92 78 74 contact@hortensenature.com
English : Atelier nature pour les enfants
German : Atelier nature pour les enfants
Italiano :
Espanol : Atelier nature pour les enfants
L’événement Atelier nature pour les enfants Pau a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Pau