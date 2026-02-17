Atelier nature printemps

Treffay Sirod Jura

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 14:30:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Salade coleslaw fermenté par l’Éveil au Naturel.

Au programme

– les bases essentielles de la lacto-fermentation

– préparer ensemble une salade coleslaw fermenté

– repartir avec son bocal

– déguster et partager un moment autour du vivant avec boisson chaude et gourmandises sauvages

Sur inscription. .

Treffay Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 71 55 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier nature printemps Sirod a été mis à jour le 2026-02-17 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA