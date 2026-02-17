Atelier nature printemps Sirod
Atelier nature printemps Sirod dimanche 8 mars 2026.
Atelier nature printemps
Treffay Sirod Jura
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 14:30:00
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Salade coleslaw fermenté par l’Éveil au Naturel.
Au programme
– les bases essentielles de la lacto-fermentation
– préparer ensemble une salade coleslaw fermenté
– repartir avec son bocal
– déguster et partager un moment autour du vivant avec boisson chaude et gourmandises sauvages
Sur inscription. .
Treffay Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 71 55 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier nature printemps Sirod a été mis à jour le 2026-02-17 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA