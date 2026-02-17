Atelier nature printemps Sirod

Atelier nature printemps Sirod dimanche 8 mars 2026.

Atelier nature printemps

Treffay Sirod Jura

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 14:30:00
fin : 2026-03-08

Date(s) :
2026-03-08

Salade coleslaw fermenté par l’Éveil au Naturel.

Au programme
– les bases essentielles de la lacto-fermentation
– préparer ensemble une salade coleslaw fermenté
– repartir avec son bocal
– déguster et partager un moment autour du vivant avec boisson chaude et gourmandises sauvages

Sur inscription.   .

Treffay Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 71 55 23 

