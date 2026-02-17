Atelier nature printemps Sirod

Atelier nature printemps

Treffay Sirod Jura

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 14:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Balade découverte et sirop sauvage fermenté par l’Éveil au Naturel.

Au programme

– balade découverte et cueillette de sapin & épicéa

– réalisation d’un sirop fermenté sauvage

– repartir avec son élixir

– déguster et partager un moment autour du vivant avec boisson chaude et gourmandises sauvage

Sur réservation. .

Treffay Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 71 55 23

