Atelier nature printemps Sirod

Atelier nature printemps Sirod dimanche 15 mars 2026.

Atelier nature printemps

Treffay Sirod Jura

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 14:00:00
fin : 2026-03-15

Date(s) :
2026-03-15

Balade découverte et sirop sauvage fermenté par l’Éveil au Naturel.

Au programme
– balade découverte et cueillette de sapin & épicéa
– réalisation d’un sirop fermenté sauvage
– repartir avec son élixir
– déguster et partager un moment autour du vivant avec boisson chaude et gourmandises sauvage

Sur réservation.   .

Treffay Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 16 71 55 23 

