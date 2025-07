Atelier nature RISCLE Riscle

Atelier nature RISCLE Riscle mercredi 23 juillet 2025.

Atelier nature

RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-23 10:00:00

fin : 2025-07-23 12:00:00

2025-07-23

Un atelier de la curiosité en famille avec Marc, où les enfants (dès 6 ans) et parents, grands-parents… fabriquent ensemble des flèches polynésiennes !

De 10h à 12h, ouvert à tous.

RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 pierreetterre.communication@orange.fr

English :

A family curiosity workshop with Marc, where children (aged 6 and over) and parents, grandparents? make Polynesian arrows together!

From 10am to 12pm, open to all.

German :

Ein Familien-Workshop mit Marc, bei dem Kinder (ab 6 Jahren) und Eltern, Großeltern? gemeinsam polynesische Pfeile herstellen!

Von 10 bis 12 Uhr, offen für alle.

Italiano :

Un laboratorio di curiosità per famiglie con Marc, in cui i bambini (dai 6 anni in su) e i genitori, o i nonni, realizzano insieme frecce polinesiane!

Dalle 10.00 alle 12.00, aperto a tutti.

Espanol :

Un taller de curiosidades en familia con Marc, en el que niños (a partir de 6 años) y padres, abuelos… ¡harán juntos flechas polinesias!

De 10 a 12 h, abierto a todos.

L’événement Atelier nature Riscle a été mis à jour le 2025-07-16 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65