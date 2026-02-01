Atelier nature RISCLE Riscle

Atelier nature

RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 17:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Un atelier de la curiosité en famille avec Marc, où enfants (dès 6 ans) et parents, grands-parents… fabriquent ensemble leur nichoir pour accueillir les oiseaux dans le jardin.

Inscription obligatoire.

.

RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 pierreetterre.communication@orange.fr

English :

A curiosity workshop for the whole family with Marc, where children (aged 6 and over) and parents, grandparents, etc. work together to build their own nesting box to welcome birds into the garden.

Registration required.

