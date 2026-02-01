Atelier nature RISCLE Riscle
Atelier nature RISCLE Riscle mercredi 25 février 2026.
Atelier nature
RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25 17:00:00
Date(s) :
2026-02-25
Un atelier de la curiosité en famille avec Marc, où enfants (dès 6 ans) et parents, grands-parents… fabriquent ensemble leur nichoir pour accueillir les oiseaux dans le jardin.
Inscription obligatoire.
.
RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 pierreetterre.communication@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A curiosity workshop for the whole family with Marc, where children (aged 6 and over) and parents, grandparents, etc. work together to build their own nesting box to welcome birds into the garden.
Registration required.
L’événement Atelier nature Riscle a été mis à jour le 2026-01-29 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65