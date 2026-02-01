ATELIER NATURE

Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 15:00:00

fin : 2026-02-28 16:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Un moment privilégié parents-enfants en nature

Vos enfants ont entre 3 et 10 ans ? Élodie et Marie vous proposent de venir vivre un moment privilégié parents-enfants en nature autour d’activités d’exploration et de création. .

Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 28 51 06 tiers-lieux@saintmarsdudesert.fr

English :

A special moment in nature for parents and children

