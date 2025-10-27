Atelier Nature sculpture sur bois Le Conquet

Atelier Nature sculpture sur bois

1 La Vallée Le Conquet Finistère

Début : 2025-10-27

fin : 2025-10-27

2025-10-27

Atelier pour apprendre à manier un couteau en sécurité; entre temps de pratiques et temps de balade pour découvrir le bois de Lanfeust et partir à la rencontre de ces habitants à travers le pistage. .

1 La Vallée Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 68 09 99 80

