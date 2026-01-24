Atelier Nature sculpture sur bois Pistage

1 La Vallée Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 10:00:00

fin : 2026-02-04 12:00:00

Date(s) :

2026-02-04

Une invitation à découvrir la sculpture sur bois au couteau, mais pas que…

Prendre confiance en utilisant un outil (couteau, hache, scie). Avoir les bonnes pratiques, et pouvoir se faire accompagner. Partager un moment privilégié en famille.

Et puis se promener tout en découvrant les petits secrets de notre environnement proche. .

1 La Vallée Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 68 09 99 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Nature sculpture sur bois Pistage

L’événement Atelier Nature sculpture sur bois Pistage Le Conquet a été mis à jour le 2026-01-24 par OT IROISE BRETAGNE