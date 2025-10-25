Atelier Naturo, le bien-être dans mon ventre ! Rdv au parking de la mairie d’Hudimesnil Hudimesnil

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25 11:30:00

2025-10-25

Un atelier pour aller à la rencontre de notre sphère digestive. Comprendre le fonctionnement de nos différents organes et proposer des solutions naturelles pour soulager les troubles (reflux, ulcère..). On parlera aussi du microbiote, comment bien le chouchouter ! .

Rdv au parking de la mairie d’Hudimesnil 1 rue des Frères-Delaby Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 6 72 73 32 64 lydie-marie@hotmail.fr

L’événement Atelier Naturo, le bien-être dans mon ventre ! Hudimesnil a été mis à jour le 2025-10-02 par OT Granville Terre et Mer