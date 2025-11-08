Atelier Naturo, le bien-être dans mon ventre ! Rendez-vous au parking de la mairie d’Hudimesnil Hudimesnil

Atelier Naturo, le bien-être dans mon ventre !

Un atelier réalisé par Lydie MARIE, infirmière, naturopathe et réflexologue plantaire, sur la santé de son système digestif. Cet atelier apporte une compréhension sur notre système digestif et des outils pour les divers troubles que l’on peut rencontrer (constipation, diarrhée, intestin irritable…).

Rendez-vous au parking de la mairie d’Hudimesnil 1 rue des Frères-Delaby Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 6 72 73 32 64

