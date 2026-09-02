Atelier naturo-pratique : La Détox de l’Automne Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre

Informations pratiques

Saint-Germain-du-Salembre

Atelier naturo-pratique : La Détox de l’Automne

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:30:00

fin : 2026-10-03 11:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Monodiètes, jus de légumes, jus de raisin…

Que choisir pour une bonne détox ? Repartez avec un programme adapté à vos besoins et la préparation d’une soupe détox.

9h30-11h30, Éko-Lieu La Boussole – 8 Le Terme

Participation : 25 € (ingrédients inclus)

Sur inscription

Eko-Boussole 05 53 80 69 13 – contact@eko-boussole.org .

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 69 13

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English : Atelier naturo-pratique : La Détox de l’Automne

L’événement Atelier naturo-pratique : La Détox de l’Automne Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-09-02 par Vallée de l’Isle en Périgord