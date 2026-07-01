Atelier naturo-pratique Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre

Informations pratiques

Saint-Germain-du-Salembre

Atelier naturo-pratique

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Sortez des habitudes et surprenez vos invités en composant un apéro plein de vitalité.

Repartez avec différentes recettes, vos crackers et des tartares maison.

Vous aurez besoin de quoi écrire et des contenants (bocaux…) pour emporter vos réalisations.

20 €/pers. Sur réservation.

10h-12h, 8 Le Terme.

Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 .

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier naturo-pratique

L’événement Atelier naturo-pratique Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-07-16 par Vallée de l’Isle en Périgord