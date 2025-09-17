ATELIER NATURO-REFLEXO Bourbonne-les-Bains

ATELIER NATURO-REFLEXO Bourbonne-les-Bains mercredi 17 septembre 2025.

A COTE DU RELAIS THERMAL Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 25 EUR

17 septembre 2025

Tout public

Lors de cet atelier, Nathalie (Naturopathe) vous donnera des conseils pour réduire les douleurs articulaires à travers l’alimentation, les exercices physiques, l’hydratation, la respiration, la gestion des émotions et du stress.

Virginie (Réflexologue) vous fera découvrir les bienfaits de la réflexologie sur les douleurs articulaires auto-massage, exercices et conseils.

Vous repartirez avec un livret et un conseillancier généralisé récapitulant les conseils donnés pendant l’atelier et plus encore… .

A COTE DU RELAIS THERMAL Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 42 97 46 77

