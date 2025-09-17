ATELIER NATURO-REFLEXO Bourbonne-les-Bains
ATELIER NATURO-REFLEXO Bourbonne-les-Bains mercredi 17 septembre 2025.
ATELIER NATURO-REFLEXO
A COTE DU RELAIS THERMAL Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17
fin : 2025-09-17
Date(s) :
2025-09-17
Tout public
Lors de cet atelier, Nathalie (Naturopathe) vous donnera des conseils pour réduire les douleurs articulaires à travers l’alimentation, les exercices physiques, l’hydratation, la respiration, la gestion des émotions et du stress.
Virginie (Réflexologue) vous fera découvrir les bienfaits de la réflexologie sur les douleurs articulaires auto-massage, exercices et conseils.
Vous repartirez avec un livret et un conseillancier généralisé récapitulant les conseils donnés pendant l’atelier et plus encore… .
A COTE DU RELAIS THERMAL Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 42 97 46 77
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement ATELIER NATURO-REFLEXO Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2025-08-20 par Antenne de Bourbonne-les-Bains