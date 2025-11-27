Atelier Naturopathie au court-circuit à Saint-Rémy-de-Provence Court-Circuit Saint-Rémy-de-Provence
jeudi 27 novembre 2025.
Atelier Naturopathie au court-circuit à Saint-Rémy-de-Provence
Jeudi 27 novembre 2025 à partir de 18h. Court-Circuit 29 avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-27 18:00:00
Participez à l’atelier conseils en naturopathie Mes tisanes bien-être animé par Tiffany, le jeudi 27 novembre à 18h au Court-Circuit à Saint-Rémy-de-Provence !
Court-Circuit 29 avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Join Tiffany’s naturopathy workshop, ‘My Wellness Herbal Teas,’ on Thursday, 27 November at 6 p.m. at Court-Circuit in Saint-Rémy-de-Provence!
German :
Nehmen Sie am Workshop „Meine Wellness-Kräutertees” teil, der von Tiffany am Donnerstag, den 27. November um 18 Uhr im Court-Circuit in Saint-Rémy-de-Provence geleitet wird!
Italiano :
Unitevi a Tiffany per il suo workshop di consulenza naturopatica Mes tisanes bien-être giovedì 27 novembre alle 18.00 presso la Court-Circuit di Saint-Rémy-de-Provence!
Espanol :
Únase a Tiffany en su taller de asesoramiento naturista Mes tisanes bien-être el jueves 27 de noviembre a las 18:00 en Court-Circuit de Saint-Rémy-de-Provence
