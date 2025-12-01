Atelier naturopathie et alimentation Vasles

Atelier naturopathie et alimentation

1 les communaux Vasles Deux-Sèvres

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Cet atelier est fait pour vous si vous voulez

comprendre d’où viennent vos troubles digestifs,

retrouver une digestion apaisée,

découvrir le plaisir de manger sainement,

gagner du temps dans la préparation des repas,

proposer des plats nutritifs, gourmands & savoureux

Je vous donne rendez-vous dans ma cuisine pour expérimenter des recettes anti-inflammatoires, saines & gourmandes.

Nous partageons ce temps entre papotage, astuces et cuisine et vous repartirez chez vous avec des idées plein la tête et vos réalisations du jour.

Atelier sur inscription. .

1 les communaux Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 40 48 97 maeva.thoumyre@outlook.fr

