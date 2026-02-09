Atelier naturopathie Maison des Jeunes Gujan-Mestras

Atelier naturopathie

Maison des Jeunes 41 Rue de l’Yser Gujan-Mestras Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

“Trousse de secours au naturel et prévention”

Places limitées. .

Maison des Jeunes 41 Rue de l’Yser Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 59 23 developpementdurable@ville-gujanmestras.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier naturopathie

L’événement Atelier naturopathie Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Gujan-Mestras