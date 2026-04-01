Atelier naturopathie hormones et perturbateurs endocriniens La Grange Madame Vasles
Atelier naturopathie hormones et perturbateurs endocriniens La Grange Madame Vasles samedi 18 avril 2026.
Vasles
Atelier naturopathie hormones et perturbateurs endocriniens
La Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles Deux-Sèvres
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Une puberté et des règles de plus en plus précoces, des cycles totalement déréglées, de plus en plus de cancers hormonaux dépendant … les faits sont là !
Lors de cet atelier nous parlerons de nos hormones féminines, de l’impact de ces perturbateurs endocriniens mais surtout de toutes les solutions qui peuvent réellement jouer positivement sur notre santé ! Prendre soin de sa santé aujourd’hui, pour être plus libre demain !
Sur inscription .
La Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 40 48 97 maeva.thoumyre@outlook.fr
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English : Atelier naturopathie hormones et perturbateurs endocriniens
L’événement Atelier naturopathie hormones et perturbateurs endocriniens Vasles a été mis à jour le 2026-04-07 par CC Parthenay Gâtine
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