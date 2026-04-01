Atelier naturopathie hormones et perturbateurs endocriniens La Grange Madame Vasles

Vasles

Atelier naturopathie hormones et perturbateurs endocriniens

La Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles Deux-Sèvres

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Une puberté et des règles de plus en plus précoces, des cycles totalement déréglées, de plus en plus de cancers hormonaux dépendant … les faits sont là !

Lors de cet atelier nous parlerons de nos hormones féminines, de l’impact de ces perturbateurs endocriniens mais surtout de toutes les solutions qui peuvent réellement jouer positivement sur notre santé ! Prendre soin de sa santé aujourd’hui, pour être plus libre demain !

Sur inscription .

La Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 40 48 97 maeva.thoumyre@outlook.fr

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English : Atelier naturopathie hormones et perturbateurs endocriniens

L’événement Atelier naturopathie hormones et perturbateurs endocriniens Vasles a été mis à jour le 2026-04-07 par CC Parthenay Gâtine