Atelier naturopathie Saperlipopette Bar Saint-Gonlay

Saperlipopette Bar 2 Rue du Parc de Pentière Saint-Gonlay Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 11:30:00

fin : 2026-02-14 12:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Le Saperlipopette Bar vous invite à un atelier naturopathie avec Marie-Paule le 14 février de 11h30 à 12h30 sur la thématique Prendre soin du coeur et de ses flux

Sur inscription. Prix libre et conscient 7€ minimum. .

Saperlipopette Bar 2 Rue du Parc de Pentière Saint-Gonlay 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 73 54 11 97

