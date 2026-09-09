Atelier Naturo’pratique Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre
samedi 17 octobre 2026 · Eko-Lieu La Boussole · Saint-Germain-du-Salembre
Informations pratiques
Saint-Germain-du-Salembre
Atelier Naturo’pratique
Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:30:00
fin : 2026-10-17 11:30:00
Date(s) :
2026-10-17
Se relaxer, se recentrer, se détendre.
Découvrez les principales techniques – à mettre en pratique – pour calmer le système nerveux : centrage, respiration, relaxation. Expérimentez une séance complète de relaxation guidée.
09h30-11h30
Participation : 20 €
Sur inscription.
Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 .
Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Atelier Naturo’pratique
L’événement Atelier Naturo’pratique Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-09-09 par Vallée de l’Isle en Périgord
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