Atelier Naturo’pratique Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre

Informations pratiques

Saint-Germain-du-Salembre

Atelier Naturo’pratique

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:30:00

fin : 2026-10-17 11:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Se relaxer, se recentrer, se détendre.

Découvrez les principales techniques – à mettre en pratique – pour calmer le système nerveux : centrage, respiration, relaxation. Expérimentez une séance complète de relaxation guidée.

09h30-11h30

Participation : 20 €

Sur inscription.

Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13 .

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier Naturo’pratique

L’événement Atelier Naturo’pratique Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-09-09 par Vallée de l’Isle en Périgord