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Atelier Naturo’pratique Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre

samedi 17 octobre 2026 · Eko-Lieu La Boussole · Saint-Germain-du-Salembre

Atelier Naturo’pratique Eko-Lieu La Boussole Saint-Germain-du-Salembre

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Eko-Lieu La Boussole
Adresse
8 Le Terme
Ville
24190 Saint-Germain-du-Salembre
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Germain-du-Salembre

Atelier Naturo’pratique

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:30:00
fin : 2026-10-17 11:30:00

Date(s) :
2026-10-17

Se relaxer, se recentrer, se détendre.
Découvrez les principales techniques – à mettre en pratique – pour calmer le système nerveux : centrage, respiration, relaxation. Expérimentez une séance complète de relaxation guidée.
09h30-11h30
Participation : 20 €
Sur inscription.
Eko-Lieu La Boussole 05 53 80 69 13   .

Eko-Lieu La Boussole 8 Le Terme Saint-Germain-du-Salembre 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Atelier Naturo’pratique

L’événement Atelier Naturo’pratique Saint-Germain-du-Salembre a été mis à jour le 2026-09-09 par Vallée de l’Isle en Périgord

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