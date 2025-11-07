Atelier : Naviguez sur Internet Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Saint-Médard-en-Jalles

Atelier : Naviguez sur Internet Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Saint-Médard-en-Jalles vendredi 7 novembre 2025.

Sur réservation, à partir du 7 octobre

Début : 2025-11-07T14:30:00 – 2025-11-07T15:30:00

Fin : 2025-11-14T14:30:00 – 2025-11-14T15:30:00

Cet atelier vous invite à découvrir les mécanismes d’Internet : vous apprendrez à naviguer efficacement, à affiner vos recherches et à mieux comprendre ce qui se cache derrière l’écran. Une occasion d’explorer le monde numérique en toute confiance.

Niveau débutant

Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26 rue Aurel Chazeau, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Découvrez le fonctionnement d’Internet et faites vos recherches ! atelier connexion

