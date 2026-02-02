ATELIER NEGRETTE ET MALBEC MAISON DES VINS ET DU TOURISME Fronton

ATELIER NEGRETTE ET MALBEC

MAISON DES VINS ET DU TOURISME 140 Allée du Château Fronton Haute-Garonne

Tarif : 19 EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-03-21 11:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Venez découvrir la Négrette de Fronton et le Malbec de Cahors !

Histoires de cépages, arômes, différences, une dégustation sous une nouvelle approche.

Réservation obligatoire. 19€.

MAISON DES VINS ET DU TOURISME 140 Allée du Château Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 46 33 fronton@france-sudouest.com

English :

Come and discover Négrette from Fronton and Malbec from Cahors!

