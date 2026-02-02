ATELIER NEGRETTE ET MALBEC MAISON DES VINS ET DU TOURISME Fronton
ATELIER NEGRETTE ET MALBEC
MAISON DES VINS ET DU TOURISME 140 Allée du Château Fronton Haute-Garonne
19 EUR
21 mars 2026, 11:30
Venez découvrir la Négrette de Fronton et le Malbec de Cahors !
Histoires de cépages, arômes, différences, une dégustation sous une nouvelle approche.
Réservation obligatoire. 19 .
MAISON DES VINS ET DU TOURISME 140 Allée du Château Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 46 33 fronton@france-sudouest.com
English :
Come and discover Négrette from Fronton and Malbec from Cahors!
