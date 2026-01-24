Atelier Nesting Aire-sur-l’Adour
Maison des familles Aire-sur-l'Adour
2026-02-05
2026-02-05
2026-02-05
Ca parle de quoi? Un atelier pratique pour apprendre à réduire les polluants dans votre maison et offrir à votre enfant un cadre de vie sain et sécurisé. Protégeons la santé des tout-petits en créant un environnement intérieur sain
Un atelier pour – Repérer les polluants dans la maison (meubles, produits ménagers, jouets, etc.)- Comprendre leurs impacts sur la santé, notamment celle des bébés et des femmes enceintes- Trouver des alternatives concrètes pour assainir son intérieur
Atelier sur inscription 05 58 05 18 18 ou par maternite@ch-mdm.fr .
Maison des familles Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 18 18
