Atelier Nesting Aire-sur-l’Adour
jeudi 17 septembre 2026 · Aire-sur-l'Adour
Informations pratiques
Aire-sur-l’Adour
Atelier Nesting
Maison des familles Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 09:30:00
fin : 2026-09-17 11:30:00
Date(s) :
2026-09-17
Atelier Nesting
Ca parle de quoi? Un atelier pratique pour apprendre à réduire les polluants dans votre maison et offrir à votre enfant un cadre de vie sain et sécurisé. Protégeons la santé des tout-petits en créant un environnement intérieur sain
Un atelier pour :- Repérer les polluants dans la maison (meubles, produits ménagers, jouets, etc.)- Comprendre leurs impacts sur la santé, notamment celle des bébés et des femmes enceintes- Trouver des alternatives concrètes pour assainir son intérieur
Atelier sur inscription 05 58 05 18 18 ou par maternite@ch-mdm.fr .
Maison des familles Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 18 18
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English : Atelier Nesting
L’événement Atelier Nesting Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-09-04 par Tourisme Aire Eugénie
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