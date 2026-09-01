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Atelier Nesting Aire-sur-l’Adour

jeudi 17 septembre 2026 · Aire-sur-l'Adour

Atelier Nesting Aire-sur-l’Adour

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Maison des familles
Ville
40800 Aire-sur-l'Adour
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Aire-sur-l’Adour

Atelier Nesting

Maison des familles Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 09:30:00
fin : 2026-09-17 11:30:00

Date(s) :
2026-09-17

Atelier Nesting
Ca parle de quoi? Un atelier pratique pour apprendre à réduire les polluants dans votre maison et offrir à votre enfant un cadre de vie sain et sécurisé. Protégeons la santé des tout-petits en créant un environnement intérieur sain
Un atelier pour :- Repérer les polluants dans la maison (meubles, produits ménagers, jouets, etc.)- Comprendre leurs impacts sur la santé, notamment celle des bébés et des femmes enceintes- Trouver des alternatives concrètes pour assainir son intérieur
Atelier sur inscription 05 58 05 18 18 ou par  maternite@ch-mdm.fr   .

Maison des familles Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 05 18 18 

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English : Atelier Nesting

L’événement Atelier Nesting Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-09-04 par Tourisme Aire Eugénie

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