Atelier Nesting Dans les locaux de l’espace Jeunes Soustons
Atelier Nesting
Dans les locaux de l’espace Jeunes Avenue de Labouyrie Soustons Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Un atelier pour:
Repérer des polluants dans la maison
Comprendre leurs impacts sur la santé
Limiter l’exposition des jeunes enfants et partager des solutions alternatives.
Dans les locaux de l’espace Jeunes Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine parentalite@mairie-soustons.fr
English :
A workshop for:
Identify pollutants in the home
Understand their impact on health
Limit exposure of young children and share alternative solutions.
German : Atelier Nesting
Ein Workshop zum:
Schadstoffe im Haus erkennen
Ihre Auswirkungen auf die Gesundheit verstehen
Die Exposition von Kleinkindern zu verringern und alternative Lösungen zu diskutieren.
Italiano :
Un workshop per:
Identificare gli inquinanti presenti in casa
Comprendere il loro impatto sulla salute
Limitare l’esposizione dei bambini piccoli e condividere soluzioni alternative.
Espanol : Atelier Nesting
Un taller para:
Identificar los contaminantes en el hogar
Comprender su impacto en la salud
Limitar la exposición de los niños pequeños y compartir soluciones alternativas.
L’événement Atelier Nesting Soustons a été mis à jour le 2025-10-31 par OTI LAS