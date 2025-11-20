Atelier Nesting Dans les locaux de l’espace Jeunes Soustons

Atelier Nesting

Un atelier pour:

Repérer des polluants dans la maison

Comprendre leurs impacts sur la santé

Limiter l’exposition des jeunes enfants et partager des solutions alternatives.

Dans les locaux de l’espace Jeunes Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine parentalite@mairie-soustons.fr

English :

A workshop for:

Identify pollutants in the home

Understand their impact on health

Limit exposure of young children and share alternative solutions.

German : Atelier Nesting

Ein Workshop zum:

Schadstoffe im Haus erkennen

Ihre Auswirkungen auf die Gesundheit verstehen

Die Exposition von Kleinkindern zu verringern und alternative Lösungen zu diskutieren.

Italiano :

Un workshop per:

Identificare gli inquinanti presenti in casa

Comprendere il loro impatto sulla salute

Limitare l’esposizione dei bambini piccoli e condividere soluzioni alternative.

Espanol : Atelier Nesting

Un taller para:

Identificar los contaminantes en el hogar

Comprender su impacto en la salud

Limitar la exposición de los niños pequeños y compartir soluciones alternativas.

