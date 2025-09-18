ATELIER NETTOYAGE D’ORDINATEUR Saint-Étienne-Vallée-Française
ATELIER NETTOYAGE D’ORDINATEUR Saint-Étienne-Vallée-Française jeudi 18 septembre 2025.
ATELIER NETTOYAGE D’ORDINATEUR
Local du foyer rural Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Début : 2025-09-18
fin : 2025-09-18
2025-09-18
Félicien vous accueille de nouveau au local pour vous aider à résoudre vos problèmes informatiques un bon décrassage d’ordinateur pour bien commencer la rentrée !
Le Foyer rural le Ginestel vous propose un atelier informatique.
Félicien vous accueille de nouveau au local pour vous aider à résoudre vos problèmes informatiques !
Jeudi prochain, on fait un bon décrassage d’ordinateur pour bien commencer la rentrée.
Rendez-vous au local du Foyer Rural (1er étage au dessus de la crèche). .
Local du foyer rural Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 38 03 71 83 foyer.rural.leginestel48330@gmail.com
English :
Félicien is back to help you solve your computer problems: a good way to start the new school year!
German :
Félicien empfängt Sie wieder im Lokal, um Ihnen bei Ihren Computerproblemen zu helfen: eine gute Entschlackung des Computers für einen guten Start ins neue Schuljahr!
Italiano :
Félicien è tornato in ufficio per aiutarvi a risolvere i vostri problemi informatici: un buon modo per iniziare bene il nuovo anno scolastico!
Espanol :
Félicien vuelve a la oficina para ayudarte a resolver tus problemas informáticos: ¡una buena manera de empezar bien el nuevo curso escolar!
