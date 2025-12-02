Atelier « Networking » HEC Alumni Paris Mercredi 10 décembre, 13h00 sur inscription

Atelier « Networking » à HEC Alumni

80% des opportunités professionnelles se trouvent via le réseau !

Et pourtant, le networking constitue très souvent le « maillon faible »

d’une recherche d’emploi.

Questionnements sur la bonne démarche à adopter, manque de temps, peur de « déranger » ou de griller des contacts clés à cause d’un projet et d’un pitch mal préparés… les raisons sont multiples d’aborder cet enjeu majeur dans la construction d’un parcours professionnel avec appréhension.

Cet atelier vous permettra de reposer les bases d’un networking efficace et enrichissant et vous donnera les clés pour passer à l’action avec aisance et confiance.

Cet atelier est fait pour vous si :

Vous consacrez souvent trop peu de temps à la collecte d’informations lors de votre réseautage;

Vous confondez parfois le réseautage pour « information » et le réseautage pour « action »;

Vous avez tendance à privilégier les « visites à froid » aux « visites à chaud » pour obtenir vos entretiens d’information;

Vous possédez peut-être pas un protocole systématique pour dérouler les questions fondamentales à poser lors d’un réseautage;

Vous sous-estimez parfois la valeur de l’impact qu’un message de remerciement post-entretien peut avoir.

Vous repartirez avec :

Une méthode simple pour pénétrer profondément dans un réseau;

La preuve que « l’Information » explique 60 à 80% des succès;

Des méthodes pour obtenir des « visites à chaud » et éviter à tout prix les « visites à froid »

Une méthode qui permet de valider une cible professionnelle qui vous inspire et vous attire et surtout de doubler ou tripler votre efficacité en entretien d’embauche;

Les 3 composantes indispensables d’un message de remerciement post-entretien.

L’intervenant : Daniel Porot, spécialiste de la gestion de carrière, et auteur de 25 ouvrages sur ce thème, est l’un des piliers des séminaires organisés par l’Association.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-10T13:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-10T15:00:00.000+01:00

https://www.hecalumni.fr/fr/event/atelier-networking-10-decembre/2025/12/02/11834

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris