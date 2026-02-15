Atelier nichoir (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
2026-02-25
Venez fabriquer une maisonnette pour les oiseaux
Durée 3 heures
De 7 à 99 ans
GRATUIT
Inscriptions au 05 55 74 20 51 .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
