Atelier nichoir (Centre culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-25

Venez fabriquer une maisonnette pour les oiseaux

Durée 3 heures

De 7 à 99 ans

GRATUIT

Inscriptions au 05 55 74 20 51 .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier nichoir (Centre culturel)

L’événement Atelier nichoir (Centre culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-02-11 par Brive Tourisme