Atelier nichoir Ponton Laize-Clinchamps

Participez à un atelier de fabrication de nichoirs et contribuez à la préservation de la biodiversité. Aux côtés d’un passionné, vous apprendrez à construire un abri adapté aux oiseaux.

Participez à un atelier de fabrication de nichoirs et contribuez à la préservation de la biodiversité. Aux côtés d’un passionné, vous apprendrez à construire un abri adapté aux oiseaux.

Un moment ludique et enrichissant à partager, pour allier créativité et engagement en faveur de la nature. Vous repartez avec votre nichoir !

Accessible à partir de 10 ans Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

Samedi 14 mars

Deux créneaux possibles 14h à 16h ou 16h à 18h

Ponton du site touristique du Pont du Coudray, 18 Route de la Vallée de l’Orne, 14320 LAIZE-CLINCHAMPS

ℹ️ Gratuit Sur inscription

02 31 50 09 72

English : Atelier nichoir

Take part in a nest box-making workshop and help to preserve biodiversity. Alongside an enthusiast, you’ll learn how to build a shelter suitable for birds.

