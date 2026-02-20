Atelier nichoir Ponton Laize-Clinchamps
Atelier nichoir Ponton Laize-Clinchamps samedi 14 mars 2026.
Atelier nichoir
Ponton 18 Route de la Vallée de l’Orne Laize-Clinchamps Calvados
Début : 2026-03-14 16:00:00
fin : 2026-03-14 18:00:00
2026-03-14
Participez à un atelier de fabrication de nichoirs et contribuez à la préservation de la biodiversité. Aux côtés d’un passionné, vous apprendrez à construire un abri adapté aux oiseaux.
LE PDC S’ANIME ATELIER NICHOIR
Un moment ludique et enrichissant à partager, pour allier créativité et engagement en faveur de la nature. Vous repartez avec votre nichoir !
Accessible à partir de 10 ans Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.
Samedi 14 mars
Deux créneaux possibles 14h à 16h ou 16h à 18h
Ponton du site touristique du Pont du Coudray, 18 Route de la Vallée de l’Orne, 14320 LAIZE-CLINCHAMPS
ℹ️ Gratuit Sur inscription
02 31 50 09 72
English : Atelier nichoir
Take part in a nest box-making workshop and help to preserve biodiversity. Alongside an enthusiast, you’ll learn how to build a shelter suitable for birds.
