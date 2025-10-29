Atelier nichoir Sélestat
Atelier nichoir Sélestat mercredi 29 octobre 2025.
Atelier nichoir
Sélestat Bas-Rhin
Début : Mercredi 2025-10-29 14:00:00
fin : 2025-10-29 16:30:00
2025-10-29
Construisez un nichoir et devenez le meilleur hôte des oiseaux !
Construisez un nichoir et devenez le meilleur hôte des oiseaux ! Un moment ludique à partager en famille pour aider la faune locale à trouver refuge près de chez vous. 0 .
Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 lamaison@maisonnaturemutt.org
English :
Build a nesting box and become the birds’ best host!
German :
Baue ein Vogelhaus und werde der beste Gastgeber für Vögel!
Italiano :
Costruite una cassetta nido e diventate il miglior ospite degli uccelli!
Espanol :
Construye una caja nido y ¡conviértete en el mejor anfitrión de los pájaros!
