Atelier nichoir Sélestat

Atelier nichoir Sélestat mercredi 29 octobre 2025.

Atelier nichoir

Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 16:30:00

Date(s) :

2025-10-29

Construisez un nichoir et devenez le meilleur hôte des oiseaux !

Construisez un nichoir et devenez le meilleur hôte des oiseaux ! Un moment ludique à partager en famille pour aider la faune locale à trouver refuge près de chez vous. 0 .

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 03 78 74 14 lamaison@maisonnaturemutt.org

English :

Build a nesting box and become the birds’ best host!

German :

Baue ein Vogelhaus und werde der beste Gastgeber für Vögel!

Italiano :

Costruite una cassetta nido e diventate il miglior ospite degli uccelli!

Espanol :

Construye una caja nido y ¡conviértete en el mejor anfitrión de los pájaros!

L’événement Atelier nichoir Sélestat a été mis à jour le 2025-08-26 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme