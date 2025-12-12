Atelier nichoirs à oiseaux en liège avec Envies Bungalow du château de Varzy Varzy

Atelier nichoirs à oiseaux en liège avec Envies

Bungalow du château de Varzy 7 Rue Nicolas Colbert Varzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01 14:30:00

fin : 2026-12-31 16:30:00

Date(s) :

2026-01-01

Envies !

Temps de rencontre pour donner vie à ses envies !

Les jeudis de 14h30à 16h30 à partir du jeudi 8 janvier au bungalow du château de Varzy

Atelier nichoirs à oiseaux en liège

Tarif 1 € pour les adhérents de l’ESCVS .

Bungalow du château de Varzy 7 Rue Nicolas Colbert Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 41 39 espacesocioculturel@valdusauzay.fr

English : Atelier nichoirs à oiseaux en liège avec Envies

L’événement Atelier nichoirs à oiseaux en liège avec Envies Varzy a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Clamecy Haut Nivernais